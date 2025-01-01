Елена Синица Три человека пострадали в ДТП с такси на трассе Р-243 в Прикамье 9 января Столкнулись автомобили Hyundai и Changan Поделиться Твитнуть

Фото: Кунгурская поисково-спасательная служба

Вечером 9 января на трассе Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло ДТП с тремя пострадавшими. Всё случилось на подъезде к п. Ачит (99 км быв. автодороги Пермь — Екатеринбург). Об этом сообщает кунгурская поисково-спасательная служба в своих социальных сетях.

Столкнулись автомобили Hyundai и Changan. К месту происшествия выехали спасатели и экстренные службы. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента из Hyundai спасатели извлекли мужчину-водителя. В результате ДТП пострадали три человека (мужчина 1989 г.р. и две женщины 1983 и 2001 г.р.)

Фото: Кунгурская поисково-спасательная служба

Всем оказана медицинская помощь.

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