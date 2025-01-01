В Перми на пешеходном переходе иномарка сбила девочку ДТП произошло на Волгодонской в Закамске Поделиться Твитнуть

Вечером 9 января в Кировском районе Перми около остановки Волгодонская автомобиль сбил 12-летную девочку на пешеходном переходе, когда она переходила проезжую часть. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, всё произошло в 18:55, когда две сестры шли к остановке «Волгодонская» в сторону Закамска. Подробности рассказала сестра пострадавшей девочки.

«Мы были на полдороги уже, сестра шла на шаг-два спереди меня. Её сбивает машина, она очень сильно подлетела. Зеркало у машины сломалось. За рулём девушка была. Она уехала. Скорая приехала, забрала сестру. Я дождалась сотрудников ДПС, написала заявление. Пока писала, позвонили, сказали, что девушка, которая сбила мою сестру, объявилась сама. Сказала, что не поняла, что кого то сбила», — рассказала сестра сбитой школьницы.

Девушка также отметила, что её пострадавшая сестра жаловалась на боли в ноге и рёбрах.

В ГИБДД по Перми пока не было официальных комментариев по поводу происшествия. «Новый компаньон» направил запрос в краевой минздрав.

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