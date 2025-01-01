Елена Синица Стали известны подробности взрыва петарды, из-за которого подросток в Прикамье лишился пальцев Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности инцидента со взрывом петарды, в результате которого подросток (2010 г.р.) лишился двух пальцев.

Всё случилось в новогоднюю ночь в Березниках. После произошедшего в местной больнице им. Вагнера пострадавшему провели операцию.





«Со слов отца подростка, сын получил травму в результате несчастного случая, пытаясь поджечь фитиль у хлопушки», — рассказали perm.aif.ru в краевой полиции.





Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Кроме этого, полиция принимает решение о привлечении родителей ребёнка к ответственности по ст. КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что на территории Пермского края с начала 2025 года произошло 75 пожаров, в которых погибли четыре человека.

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