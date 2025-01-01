Алёна Бронникова С начала года в пожарах на территории Прикамья погибло четыре человека Всего произошло 75 пожаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На территории Пермского края с начала 2025 года произошло 75 пожаров, в которых погибли четыре человека. Травмы получили восемь человек, ещё шесть были спасены сотрудниками краевого МЧС.

По данным ведомства, за указанный период пожарно-спасательные подразделения реагировали на 54 ДТП. На водных объектах происшествий не зарегистрировано, при этом были выявлены два случая нарушения правил эксплуатации пиротехнических изделий.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. Во избежание несчастных случаев жителям рекомендуют не оставлять без присмотра работающие электроприборы, быть аккуратными при топке печей, не оставлять детей без присмотра, а также научить их действиям при пожаре. Также рекомендуется установить пожарные извещатели.

Как писал «Новый компаньон», один из несчастных случаев произошёл в Краснокамске 7 января. В результате пожара в одной из квартир жилого дома погибла женщина, её муж был найден живым в бессознательном состоянии, но он скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу. В обстоятельствах разбираются следователи.

Также стало известно, что во время праздников от пиротехники пострадали три человека. В Суксуне один из залпов фейерверка попал на одежду 10-месячного малыша и прожёг её насквозь. Ещё два случая произошли в Березниках: пострадали 20-летний мужчина и подросток.

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