Зарина Ситдикова В Прикамье на пожаре в квартире погибли два человека ЧП произошло в Краснокамске Поделиться Твитнуть

В Краснокамске 7 января в результате пожара в одной из квартир жилого дома погибли два человека. В обстоятельствах чрезвычайного происшествия разбираются следователи. Об этом сообщается в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».

По данным ведомства, пожар случился утром. Возгорание произошло в доме на пр. Комсомольском. При тушении огня было обнаружено тело женщины. Кроме того, в бессознательном состоянии из помещения был эвакуирован мужчина. Но во время его госпитализации в больницу он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Как отмечают в СК, следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы для выяснения причин ЧП.

Ход процессуальной проверки отслеживает также прокуратура. В пресс-службе регионального надзорного органа отметили, что сотрудники ведомства контролируют «установление обстоятельств гибели людей на пожаре».

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