Следователи возбудили ещё одно уголовное дело после гибели пациента в пансионате Прикамья Мужчина выпал из окна дома престарелых в Протасах Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых наступила смерть человека.

Как сообщает Properm со ссылкой на следком, речь идёт о несчастном случае, когда мужчина выпал из окна пансионата «Изумруд» в Протасах. Трагедия случилась в ноябре 2023 года. Родственникам погибшего несколько раз отказывали в возбуждении дела.

Осенью 2023 года родные поместили мужчину в пансионат «Изумруд», а через несколько дней пребывания, рано утром 15 ноября, он выпал из окна. Тело мужчины обнаружил проживающий в «Изумруде» переселенец из зоны СВО.

Напомним, в начале этой недели глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о смерти мужчины в одном из пансионатов для пожилых людей Прикамья. В ведомство обратилась дочь погибшего. Она была не согласна с ходом установления обстоятельств смерти её отца.

В частности, женщина сообщила, что в ноябре 2024 года мужчина был обнаружен вблизи здания с многочисленными повреждениями, характерными для падения с высоты. Несмотря на госпитализацию, пострадавший скончался. Женщина предположила, что трагедия произошла по вине сотрудников учреждения, которые не обеспечили должный уход и присмотр за пенсионером.

После этого следком по региону начал процессуальную проверку. Глава СК дал указание руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце октября прошлого года родственники пенсионеров из пансионата «Долголетие» в Протасах обвинили персонал в ненадлежащем исполнении обязанностей и халатности, из-за чего скончались их близкие. Деятельность учреждения была приостановлена решением суда по требованию прокуратуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.