Алёна Бронникова Следственный комитет Прикамья заведёт уголовное дело после смерти мужчины в пансионате Его дочь винит в смерти сотрудников учреждения Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о смерти пожилого мужчины в одном из пансионатов для пожилых людей Прикамья. Как сообщает Информационный центр СК России, в ведомство обратилась дочь погибшего. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств смерти её отца.

«Она сообщила, что в ноябре прошлого года мужчина был обнаружен вблизи здания с многочисленными повреждениями, характерными для падения с высоты. Несмотря на госпитализацию, пострадавший скончался. Заявительница высказывает предположение о том, что трагедия произошла по вине сотрудников учреждения, которые не обеспечили должный уход и присмотр за пенсионером», — сообщает telegram-канал Информационного центра СК.

Следственный комитет по Пермскому краю проводит процессуальную проверку. Бастрыкин дал указание руководителю краевого ведомства Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах.

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