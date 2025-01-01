Ледовый городок Перми за новогодние праздники посетили более 150 тысяч человек Больше всего гостей побывало у главной ёлки города 31 декабря и в новогоднюю ночь Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

По данным департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми, в новогодние праздники в главном ледовом городке побывало более 150 тыс. гостей, а пиком посещаемости стало 31 декабря и новогодняя ночь: на эспланаду в это время пришли 23 тыс. человек.

Также массовые посещения ледового городка были 2 и 7 января, когда отмечался православный праздник Рождество Христово. Тогда городок принял около 19 тыс. гостей. 3 января комплекс «Большое пермское чаепитие» не работал из-за потепления.

Как ранее писал «Новый компаньон», из-за аномального повышения температуры городок закрыли на 9 и 10 января. Эксплуатация ледовых объектов при таких погодных условиях запрещена. Кроме того, после большой нагрузки комплекс нуждается в профилактических работах специалистов.

Вместе с тем, сейчас часть эспланады открыта: у пермяков есть возможность увидеть конечный результат работы участников Молодёжного турнира по ледовой скульптуре. Проход к выставке ледовых изваяний организован со стороны ул. Петропавловской, через входную группу, расположенную у здания краевого парламента.

Отметим, в прошлом году новогоднюю ночь эспланаду Перми посетили более 12,5 тыс. человек. В 2024 году ледовый комплекс был посвящён русским народным сказкам. На территории городка размещены ледовые объекты и горки «33 богатыря», «Золотая рыбка», «Илья Муромец», «Конёк-Горбунок», «Шамаханская царица», «Чудо-юдо рыба-кит», «Избушка на курьих ножках», «Баба Яга» и др.

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