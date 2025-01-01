В ледовом городке Перми ввели временные ограничения Из-за оттепели закрыли горки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, в связи с оттепелью ледовый городок на эспланаде будет работать с одним входом — с ул. Петропавловской, рядом с Музеем шоколада.

«Горки будут закрыты, доступ осуществляется только к ледяным скульптурам и рождественскому вертепу», — отметили в городской администрации.

Как ранее писал «Новый компаньон», 9 января закрыли каток у Театра-Театра в связи с необходимостью технического обслуживания льда. Причины технического перерыва не уточнялись. Однако в Перми 9 января резко повысилась температура воздуха — до 0 градусов. Также с 8 декабря идут сильные осадки в виде снега, мокрого снега и даже дождя.

Каток у Театра-Театра возобновит работу в обычном режиме 10 января с 14:00.

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