Временно закрывается каток на площади перед Театром-Театром в Перми Он возобновит работу 10 января Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В связи с необходимостью технического обслуживания льда, «Бионорд Каток» на площади перед Театром-Театром в Перми будет закрыт 9 января. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Прикамья и принесли извинения за доставленные неудобства.

Причины технического перерыва не уточняются. Вероятно, он связан с грядущей оттепелью. По прогнозам синоптиков, в Перми 9 января ожидается резкое повышение температуры до 0 градусов. Также пройдут сильные осадки в виде снега, мокрого снега и даже дождя. Они уже начались примерно с 17 часов 8 января.

Каток у Театра-Театра возобновит работу в обычном режиме 10 января с 14:00.

Ранее сообщалось, что на «Бионорд Катке» 8 января отметили Всероссийский день фигурного катания. Праздник состоял из массовых катаний, бесплатных мастер-классов и показательных выступлений воспитанников пермских спортивных школ олимпийского резерва «Орлёнок» и «Старт».

В показательных выступлениях участвовали призёры всероссийских соревнований Иван Семёнов и Злата Ардашова, Екатерина Баянова и Артём Кусков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.