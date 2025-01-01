Временно закрывается каток на площади перед Театром-Театром в Перми
Он возобновит работу 10 января
В связи с необходимостью технического обслуживания льда, «Бионорд Каток» на площади перед Театром-Театром в Перми будет закрыт 9 января. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Прикамья и принесли извинения за доставленные неудобства.
Причины технического перерыва не уточняются. Вероятно, он связан с грядущей оттепелью. По прогнозам синоптиков, в Перми 9 января ожидается резкое повышение температуры до 0 градусов. Также пройдут сильные осадки в виде снега, мокрого снега и даже дождя. Они уже начались примерно с 17 часов 8 января.
Каток у Театра-Театра возобновит работу в обычном режиме 10 января с 14:00.
Ранее сообщалось, что на «Бионорд Катке» 8 января отметили Всероссийский день фигурного катания. Праздник состоял из массовых катаний, бесплатных мастер-классов и показательных выступлений воспитанников пермских спортивных школ олимпийского резерва «Орлёнок» и «Старт».
В показательных выступлениях участвовали призёры всероссийских соревнований Иван Семёнов и Злата Ардашова, Екатерина Баянова и Артём Кусков.
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