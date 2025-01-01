Зарина Ситдикова На центральной ледовой площадке Перми отметят Всероссийский день фигурного катания Для гостей праздника выступят призёры всероссийских соревнований Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

На «Бионорд Катке», расположенном на площади перед Театром-Театром, 8 января отметят Всероссийский день фигурного катания (0+). Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта Прикамья.

По информации ведомства, праздник будет состоять из массовых катаний, бесплатных мастер-классов и показательных выступлений воспитанников пермских спортивных школ олимпийского резерва «Орлёнок» и «Старт».

Обучающие занятия пройдут на катке с 12:00 до 13:00, а также с 17:00 до 18:00. Их ведущими выступят мастера спорта России.

В программе показательных выступлений ожидаются одиночные прокаты, номера групп синхронного катания на коньках, а также прокаты танцевальных дуэтов. Планируется, что на лёд выйдут призёры всероссийских соревнований и участники этапов Кубка России Иван Семёнов и Злата Ардашова, призёр этапа Кубка России и участница Чемпионата России Екатерина Баянова и призёр всероссийских соревнований Артём Кусков.

Для участия в массовом катании необходима предварительная регистрация на портале умный-спорт.рф. Необходимо указать ФИО, выбрать дату посещения катка и нажать на кнопку «Предварительная запись».

Как писал «Новый компаньон», «Бионорд Каток» открылся в Перми в конце прошлого года. Его общая площадь составляет свыше 2 тыс. кв. м. Ледовая арена состоит из основного и детского катков. Рядом также работают зона отдыха с кафе-верандой, декорированные фотозоны, прокат коньков.

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