Зарина Ситдикова
На центральной ледовой площадке Перми отметят Всероссийский день фигурного катания
Для гостей праздника выступят призёры всероссийских соревнований
На «Бионорд Катке», расположенном на площади перед Театром-Театром, 8 января отметят Всероссийский день фигурного катания (0+). Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта Прикамья.
По информации ведомства, праздник будет состоять из массовых катаний, бесплатных мастер-классов и показательных выступлений воспитанников пермских спортивных школ олимпийского резерва «Орлёнок» и «Старт».
Обучающие занятия пройдут на катке с 12:00 до 13:00, а также с 17:00 до 18:00. Их ведущими выступят мастера спорта России.
В программе показательных выступлений ожидаются одиночные прокаты, номера групп синхронного катания на коньках, а также прокаты танцевальных дуэтов. Планируется, что на лёд выйдут призёры всероссийских соревнований и участники этапов Кубка России Иван Семёнов и Злата Ардашова, призёр этапа Кубка России и участница Чемпионата России Екатерина Баянова и призёр всероссийских соревнований Артём Кусков.
Для участия в массовом катании необходима предварительная регистрация на портале умный-спорт.рф. Необходимо указать ФИО, выбрать дату посещения катка и нажать на кнопку «Предварительная запись».
Как писал «Новый компаньон», «Бионорд Каток» открылся в Перми в конце прошлого года. Его общая площадь составляет свыше 2 тыс. кв. м. Ледовая арена состоит из основного и детского катков. Рядом также работают зона отдыха с кафе-верандой, декорированные фотозоны, прокат коньков.
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