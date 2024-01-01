В новогоднюю ночь эспланаду Перми посетили более 12,5 тысячи человек Происшествий не зарегистрировано Поделиться Твитнуть

Эспланаду Перми в новогоднюю ночь посетили более 12,5 тыс. человек. Их безопасность обеспечивали 100 сотрудников частных охранных организаций. Происшествий не зарегистрировано. Со 2 января дежурство в городке осуществляют 20 охранников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В целом, Пермь встретила новый год спокойно, добавили в ведомстве. Наряды полиции и Росгвардии патрулировали улицы, парки и скверы во всех районах города: «Серьёзных нарушений общественного порядка допущено не было, новогодняя ночь прошла в штатном режиме».

Усиленная охрана порядка полицейскими и сотрудниками ЧОП продолжится все праздники. Также в полной готовности аварийные и диспетчерские службы организаций жилищно-коммунального хозяйства, сетевых компаний, ЕДДС.

В мэрии ещё раз напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании электроприборов, обогревателей, газа. «Крайне важно рассказать о них детям, если они остаются дома одни», — подчеркнули чиновники. Если несовершеннолетние собираются на улицу, необходимо напомнить им о правилах дорожного движения и опасности выхода на лёд водоёмов.

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