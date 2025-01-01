Елена Синица Прокуратура обратилась в суд, чтобы вернуть жительнице Прикамья украденные мошенниками деньги Удалось установить личность владельца электронного кошелька, куда пенсионерка перевела деньги Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Городская прокуратура Кудымкара провела проверку по материалам уголовного дела, возбуждённого из-за хищения мошенниками денег у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

«В силу действующего гражданского законодательства РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счёт другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретённое или сбережённое имущество (неосновательное обогащение)», — прокомментировали в пресс-службе надзорного органа.

По результатам расследования удалось установить личность владельца электронного кошелька, куда пенсионерка перевела деньги. Прокурор обратился в суд, чтобы защитить имущественные права потерпевшей. Теперь с владельца счёта взыщут сумму неосновательного обогащения, следует из заочного решения мирового суда города Петрозаводска Республики Карелия. Надзорный орган держит на контроле исполнение решения суда.

Ранее сообщалось , что жителю Прикамья с проблемами с сердцем оказали медицинскую помощь только после вмешательства прокуратуры региона. Мужчине нужно было заменить элемент кардиостимулятора, чтобы тот стабильно работал.

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