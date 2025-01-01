Елена Синица
Жителю Прикамья с проблемами с сердцем помогли только после вмешательства прокуратуры
Мужчине нужно было заменить элемент кардиостимулятора, чтобы тот стабильно работал
Прокуратура Чернушинского района Пермского края провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В результате проверки сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения: несоблюдение порядка направления местного жителя в больницу для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
По информации ведомства, мужчине нужно было заменить элемент кардиостимулятора, чтобы тот стабильно работал. Необходимое медицинское заключение передали врачу-терапевту для подготовки пакета документов и получения направления на госпитализацию. Однако необходимые документы были подготовлены только в ходе прокурорской проверки.
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