Елена Синица В Прикамье сотрудник полиции пытался скрыть свои доходы Также он предоставил недостоверные данные о доходах супруги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Косинского района Пермского края провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства. Проверка проводилась в территориальном отделе полиции и касалась полноты и достоверности предоставления сведений о доходах и расходах, а также об имуществе сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

В результате выяснилось, что один из сотрудников полиции предоставил недостоверные сведения о своих доходах, доходах супруги, а также владении ценными бумагами, отмечают в прокуратуре.





По итогам проверки начальнику МО МВД России «Кочёвский» внесено представление, выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора.





Ранее сообщалось , что прокуратура выявила свыше сотни нарушений в колониях Пермского края по части организации медицинской помощи. Сотрудники надзорного органа внесли 42 представления, возбудили восемь дел об административных нарушениях.

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