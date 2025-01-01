Елена Синица В колониях Пермского края нашли больше сотни нарушений в организации медицинской помощи В суд также направлено одно исковое заявление Поделиться Твитнуть

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Прокуратура Прикамья провела проверку соблюдения законов в исправительных учреждениях. За 2024 год ведомство выявило 154 нарушения, связанных с предоставлением медицинской помощи. Об этом сообщает «Вестник прокуратуры Прикамья».

В результате проверок сотрудники ведомства внесли 42 представления, возбудили восемь дел об административных правонарушениях. В суд также направлено одно исковое заявление, рассмотрено 52 обращения по вопросам медико-санитарного обеспечения.

«Вопросы соблюдения прав осуждённых на надлежащее медико-санитарное обеспечение находится на контроле надзорного органа», — отметили в прокуратуре региона.





Ранее сообщалось , что прокуратура Пермского края взяла на контроль ЧП с отравлением людей продукцией, приобретённой в сети пермских пекарен. Надзорный орган занялся установлением обстоятельств и причин происшествия.













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