Елена Синица
В колониях Пермского края нашли больше сотни нарушений в организации медицинской помощи
В суд также направлено одно исковое заявление
Прокуратура Прикамья провела проверку соблюдения законов в исправительных учреждениях. За 2024 год ведомство выявило 154 нарушения, связанных с предоставлением медицинской помощи. Об этом сообщает «Вестник прокуратуры Прикамья».
В результате проверок сотрудники ведомства внесли 42 представления, возбудили восемь дел об административных правонарушениях. В суд также направлено одно исковое заявление, рассмотрено 52 обращения по вопросам медико-санитарного обеспечения.
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