Алёна Бронникова Пермские фигуристы выступят на российско-китайских молодёжных играх Соревнования стартуют 9 января Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Центр спортивной подготовки Пермского края" ВКонтакте

Пермские фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров вошли в состав сборной России на четвёртых российско-китайских молодёжных играх. Как сообщает Центр спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края, соревнования стартуют 9 января в Южно-Сахалинске.

«Молодые спортсмены ЦСП Пермского края выступят на Российско-Китайских играх. Воспитанники тренерского штаба Павла Слюсаренко и СШОР «Старт» начнут выступление 10 января с короткой программы. Произвольная — 11 января», — информирует ЦСП.

Таисия Щербинина стала вторым призёром соревнований в женском одиночном катании на третьих Играх в декабре 2022 года.

Напомним, в октябре фигуристы из Перми Елизавета Осокина и Артём Грицаенко стали победителями первого этапа Гран-при России сезона 2024/25 в парном катании. Они тренируются в группе Павла Слюсаренко, под руководством Егора Закроева.

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