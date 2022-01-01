Андрей Стрельцов
Пермские спортсмены отличились на российско-китайских молодёжных играх
Среди лидеров — лыжники и фигуристы
Пермские спортсмены успешно выступают на третьих российско-китайских молодёжных играх, проходящих в национальном лесном парке Чанчунь.
Пермяк Савелий Коростелёв (на фото) в лыжной эстафете 4x2,5 км бежал за сборную Китая на 4 этапе и принёс команде «золото», причём золотые награды получила и сборная России. Бежавший за страну Егор Митрошин и Савелий Коростелёв на финише взялись за руки и финишировали вместе.
«Доброе утро! А у нас дружба победила», — написал в своём блоге пермяк. Днём ранее Коростелёв победил в классической раздельной гонке на 15 км.
Также на этих стартах удачно выступают пермские фигуристы. Таисия Щербинина стала вторым призёром соревнований в женском одиночном катании.
В соревнованиях спортивных пар первое место разыграют между собой пермские дуэты Екатерина Чикмарёва—Матвей Янченков и Елизавета Осокина—Артём Грицаенко.
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