Андрей Стрельцов
Пермский лыжник Савелий Коростелёв отличился в Китае
Он стал победителем в гонке на 15 км
В национальном лесном парке Чанчунь в эти дни проходят российско-китайские молодёжные зимние игры. В классической раздельной гонке на 15 км первенствовал пермский спортсмен Савелий Коростелёв.
Наш земляк не оставил соперникам ни единого шанса. Весь пьедестал почёта в этой гонке остался за российскими лыжниками.
Из-за участия в этих состязаниях пермский лыжник не смог посостязаться в третьем и четвёртом этапах кубка страны по лыжным гонкам. Отметим, что после двух первых стартов лыжник из Прикамья был лидером и этого турнира.
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