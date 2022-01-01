Андрей Стрельцов Пермский лыжник Савелий Коростелёв отличился в Китае Он стал победителем в гонке на 15 км Поделиться Твитнуть

Савелий Коростелёв

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В национальном лесном парке Чанчунь в эти дни проходят российско-китайские молодёжные зимние игры. В классической раздельной гонке на 15 км первенствовал пермский спортсмен Савелий Коростелёв.

Наш земляк не оставил соперникам ни единого шанса. Весь пьедестал почёта в этой гонке остался за российскими лыжниками.

Из-за участия в этих состязаниях пермский лыжник не смог посостязаться в третьем и четвёртом этапах кубка страны по лыжным гонкам. Отметим, что после двух первых стартов лыжник из Прикамья был лидером и этого турнира.

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