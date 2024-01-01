Пермские фигуристы выиграли этап Гран-при России в Магнитогорске Лучшими среди пар стали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко Поделиться Твитнуть

Фигуристы из Перми Елизавета Осокина и Артём Грицаенко стали победителями первого этапа Гран-при России сезона 2024/25 в парном катании. Турнир проходил в Магнитогорске.

Осокина и Грицаенко в сумме за короткую и произвольную программы получили 211,80 балла. Вторыми стали москвичи Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (208,08), их тренирует Этери Тутберидзе. На третьем месте — Алиса Блинникова и Алексей Карпов (178,46) из санкт-петербургской СШОР «Академия фигурного катания».

Тренируются Елизавета Осокина и Артём Грицаенко в группе Павла Слюсаренко, под руководством Егора Закроева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.