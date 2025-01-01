Усыновлённый канадцами уроженец Пермского края ищет своих родителей Лев родом из Соликамска Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Подслушано Соликамск" ВКонтакте

Уроженец Пермского края, усыновлённый почти 30 лет назад жителями Канады, разыскивает своих родителей. «Рифей» обратил внимание на публикации в соцсетях.

Пользователь Lev Sonego выложил видео и свои детскую фотографию и фотографию Соликамска, откуда он родом. Он рассказал, что канадцы его усыновили в 1996 году. Биологических родителей зовут Мария и Михаил Плетнёвы. Их возраст сейчас составляет около 50 лет. Лев попросил помочь ему с поиском родных.

В опубликованном видео в группе «Подслушано Соликамск» Лев говорит, что его усыновили из маленького городка на севере России в маленький городок на северо-западе Онтарио в Канаде. Он решил начать поиски биологических родителей и хотя бы найти их фотографии. «Я просто хочу знать, как они выглядят», — добавил канадец.

В октябре «Новый компаньон» писал, что воспитанница детского дома Анна Вожакова пытается найти свою родную маму. Жительница Верещагино сообщала, что с мамой она виделась в последний раз около 30 лет назад.

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