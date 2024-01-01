В Прикамье воспитанница детдома ищет свою маму В последний раз родственники виделись почти 30 лет назад Поделиться Твитнуть

Фото: страница Анны Вожаковой ВКонтакте

Жительница Верещагино Анна Вожакова, которая была воспитанницей детдома, пытается найти свою родную маму, с которой виделась в последний раз около 30 лет назад.

Как рассказала 35-летняя Анна изданию «КП-Пермь», она оказалась в детдоме ещё ребёнком, когда её родителей отправили в колонию за кражу.

У женщины есть данные о биологических родителях: это 68-летняя Наталья Кузнецова и 68-летний Константин Кузнецов. Пока удалось найти лишь отца. Анна общалась с ним некоторое время, когда была в подростковом возрасте, и пыталась узнать что-то о матери, но он ей ничего не рассказал. Позже он скончался от цирроза печени, Анна даже была на его похоронах. Как выяснилось, мужчина пытался забрать ребёнка из детского дома, но из-за проблем с оформлением документов не сделал это. Из детдома Анна попала в патронатную семью. Позже купила квартиру в Верещагино на полученный сертификат.

Женщина работает в местной администрации, и у неё самой уже есть ребёнок — дочка. Она-то и стала для Анны иницивтором поисков родной матери. Девочка начала расспрашивать о бабушке, а женщина не знала, что ей ответить.

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