Зарина Ситдикова В Пермском крае стартует традиционный детский турнир для летающих лыжников Соревнования поэтапно пройдут в Перми, Лысьве и Чайковском Поделиться Твитнуть

Фото: FIS Ski Jumping Chaikovsky

В Пермском крае стартует юбилейное ХХ «Рождественское турне» (0+) для летающих лыжников от 8 лет. Соревнования пройдут на трамплинах, расположенных в трёх городах региона. Об этом сообщили в министерстве спорта и физической культуры Прикамья.

По данным ведомства, в этом году в традиционных детских состязаниях примут участие 158 спортсменов из России, Казахстана и Беларуси.

Как отметила глава краевого минспорта Татьяна Чеснокова, «Рождественское турне» является одним из самых известных турниров для юниоров по прыжкам на лыжах с трамплина в России и ближнем зарубежье.

«За годы их проведения уже выросла целая плеяда именитых спортсменов, в том числе и пермских», — добавила министр.

В минспорта уточнили, что первый этап соревнований пройдёт 4 января на базе «Летающий лыжник» в Перми. Затем турнир переместится на трамплин «Северный» в Лысьве. Там 5 января пройдёт второй этап состязаний. Финальные старты состоятся 6, 7 и 8 января на комплексе «Снежинка» в Чайковском.

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