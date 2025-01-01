За 11 месяцев 2024 года в Прикамье построили 1,5 млн квадратных метров жилья Это на 1,8% больше, чем за тот же период 2023 года Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

С января по ноябрь 2024 года в Пермском крае введено в эксплуатацию 1 млн 546,5 тыс. кв. м жилых помещений. Это на 1,8% больше, чем было построено за аналогичный период позапрошлого года. Об этом сообщает Росстат.

В ведомстве отметили, что в статистике учитываются жилые дома, построенные, в том числе, на земельных участках для ведения садоводства.

Ранее в прогнозе «Яндекс Недвижимости» сообщалось, что за весь 2024 год в Перми объём ввода многоквартирного жилья может снизиться на 16%. Ожидалось, что в городе будет сдано 430 тыс. кв. м жилой недвижимости. Официальная статистика за год пока не опубликована.

Снижение объёмов ввода МКД эксперты связывают с высоким уровнем ставки по кредитам, что делает ипотечные займы недоступными для многих граждан, это, в свою очередь, сокращает спрос на жильё.

Пермь оказалась среди девяти российских городов-миллионников, где прогнозируется сокращение ввода жилья. Наибольшее снижение ожидалось в Нижнем Новгороде — на 29% по сравнению с прошлым годом (до 380 тыс. кв. м), в Челябинске — на 27% (до 250 тыс. кв. м) и Уфе — на 21% (до 610 тыс. кв. м).

При этом в Москве ввод жилья вырастет на 11% (до 6,6 млн кв. м). В плюсе будут и такие города, как Омск, Самара, Казань и Волгоград.

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