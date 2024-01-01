Ввод многоквартирного жилья в Перми снизится за год на 16% Эксперты связывают это с высоким уровнем ставки по кредитам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году в Перми объём ввода многоквартирного жилья может снизиться на 16%, сообщается в прогнозе «Яндекс Недвижимости», на который ссылается «Коммерсантъ». Ожидается, что в городе будет сдано 430 тыс. кв. м жилой недвижимости.

Пермь оказалась среди девяти российских городов-миллионников, где прогнозируется сокращение ввода жилья. Наибольшее снижение ожидается в Нижнем Новгороде — на 29% по сравнению с прошлым годом (до 380 тыс. кв. м), в Челябинске — на 27% (до 250 тыс. кв. м), а в Уфе — на 21% (до 610 тыс. кв. м). В Санкт-Петербурге также прогнозируется уменьшение на 4% (до 3 млн кв. м).

Тем не менее, в Москве ввод жилья вырастет на 11% (до 6,6 млн кв. м). В плюсе будут и такие города, как Омск, Самара, Казань и Волгоград.

Снижение объёмов ввода МКД эксперты связывают с высоким уровнем ставки по кредитам, что делает ипотечные займы недоступными для многих граждан, это, в свою очередь, сокращает спрос на жильё.

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