На бывшем магазине «Леруа Мерлен» в Перми начали менять вывеску Полностью ребрендинг будет завершён в 2025 году Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

На здании гипермаркета по ш. Космонавтов, 164б в Перми началась установка новой вывески: название «Леруа Мерлен» пока не снято, но уже перекрашена зелёная конструкция в виде треугольника в корпоративные цвета сети «Лемана Про» и размещён её логотип (стилизованное изображение дома в жёлтых оттенках).

Напомним, специализирующаяся на товарах для строительства и обустройства дома сеть «Леруа Мерлен» приняла решение о проведении ребрендинга в России в июне 2024 года. Все магазины сети стали переименовывать в «Лемана Про».

Так будет выглядеть новая вывеска гипермаркета после завершения работ

Олег Антонов

Ещё в 2023 году владеющая брендом Leroy Merlin французская компания Adeo из-за событий в Украине передала управления компанией в РФ местному менеджменту. А тот решил изменить торговую марку на российском рынке.

«Новое название (Lemana Pro) отражает ключевые приоритеты компании: «Lе» — от «Leader» (лидер), «Ма» — от французского «Maison» («дом»), «Nа» — от «Nature» (экологическая и социальная ответственность), Pro — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома», — рассказывали тогда в пресс-службе компании.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 11 ноября 2024 года сотрудники магазина на ш. Космонавтов, 164б в Перми вышли на работу в новой униформе жёлтого цвета с логотипом «Лемана Про». До этого персонал магазина носил одежду зелёного оттенка — фирменного для «Леруа Мерлен». К тому времени уже были внедрены и другие элементы нового корпоративного стиля (ценники, навигация и т.д.).

Полностью ребрендинг, подразумевающий замену всех элементов корпоративного стиля, будет завершён в 2025 году.

Напомним, первый и единственный гипермаркет «Леруа Мерлен» в Перми открылся в декабре 2017 года. Он был построен на месте бывшего ипподрома.

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