В Прикамье простятся с погибшим на СВО Иваном Четиным Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено администрацией Нытвенского округа

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Нытвенского муниципального округа Пермского края Иван Четин. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Гвардии рядовой Иван Четин служил старшим стрелком в мотострелковом подразделении. 26 ноября 2024 года, проявив мужество и героизм, погиб при выполнении боевой задачи, верный воинской присяге. Вечная память воину...» — сказано в информации властей.

Церемония прощания с Иваном Четиным пройдёт 9 января в Доме культуры и спорта с. Шерья (ул. Школьная, 1). Начало в 10:00. Гражданская панихида начнётся в 11:00.

Ранее сообщалось, что в п. Уральский Нытвенского округа хоронят Эдуарда Скрипова. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции в канун Нового года. Мужчина был младшим лейтенантом и служил командиром мотострелковой роты.

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