Зарина Ситдикова В Пермском крае простятся с погибшим в ходе СВО мотострелком Эдуардом Скриповым Он скончался при выполнении боевой задачи Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 8 января пройдёт церемония прощания с участником специальной военной операции Эдуардом Скриповым. Он погиб при выполнении боевой задачи в канун Нового года. Об этом сообщается в официальной группе администрации Нытвенского округа ВКонтакте.

Руководство муниципального округа не уточнило подробности автобиографии бойца. В коротком известии о смерти Эдуарда Скрипова лишь уточняется, что он был младшим лейтенантом и служил командиром мотострелковой роты. Кроме того, в сообщении говорится о том, что уроженец Прикамья скончался 28 декабря 2024 года.

Церемония прощания с Эдуардом Скриповым состоится в 10:00 во Дворце культуры и спорта п. Уральский на ул. Набережной, 23. Гражданская панихида по молодому бойцу начнётся в 11:00.

В администрации Нытвенского округа выразили соболезнования родным и близким погибшего и пожелали светлой памяти своему геройски погибшему земляку.

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