В среднем жители Прикамья начали зарабатывать больше 70 тысяч рублей в месяц Росстат опубликовал данные за январь-октябрь 2024 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя заработная плата в Пермском крае за первые десять месяцев 2024 года достигла 70 287 руб., что на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом только в октябре 2024 года жители Прикамья в среднем получили по 73 019 руб. Эти данные опубликованы Росстатом.

Как отмечает «Рифей», по уровню доходов регион занял вторую позицию в Приволжском федеральном округе, уступив лишь Татарстану, где средняя зарплата с января по октябрь составила 72 009 руб. в месяц.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за первые три квартала 2024 года среднемесячный доход в регионе составлял 69 956,1 руб., а за сентябрь — 71 688 руб.

По данным Росстата на конец октября, в Пермском крае работало около 1,177 млн человек. Количество безработных составляло 24 тыс., из которых 3,4 тыс. были зарегистрированы в центрах занятости. Работодатели региона предлагали на тот момент 24 411 вакансий, что на 9,7 тыс. меньше, чем в прошлом году.

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