Средняя зарплата в Прикамье по итогам трёх кварталов приблизилась к 70 тысячам рублей С учётом индекса потребительских цен за год заработки выросли на 8,7% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Месячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае в сентябре 2024 года составила 71 688 руб. По сравнению с сентябрём 2023 года она выросла на 19,3%, а с учётом индекса потребительских цен — на 9,7%. Об этом сообщает Пермьстат.

Если говорить о периоде январь—сентябрь 2024 года, то среднемесячная зарплата жителей Прикамья за три квартала составила 69 956,1 руб. (в абсолютных цифрах это на 18,5% больше, чем за АППГ, или +8,7%, если учитывать индекс потребительских цен).

Самая высокая среднемесячная зарплата в январе-сентябре сложилась у работников в области информации и связи — 105 тыс. руб., а также у занятых добычей полезных ископаемых — 101,5 тыс. руб.

Меньше всего в Прикамье получают сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания: их среднемесячный доход с января по сентябрь сложился на уровне 41,1 тыс. руб. Немногим больше получали занятые операциями с недвижимым имуществом — 44,2 тыс. руб. в месяц.

Ранее «Новый компаньон» писал, что, по данным портала hh.ru, в сентябре 2024 года средняя предлагаемая заработная плата в Пермском крае составила 59 575 руб.

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