Алёна Бронникова Из-за оттепели в Прикамье рядом с переправой через Сылву автомобиль застрял во льду ЧП произошло 3 января Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае из-за оттепели автомобиль провалился под лёд на переправе через Сылву вблизи п. Ильича. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.

«По прибытии к месту вызова спасатели на "Буране" добрались до места на середине реки, где в снежной шуге застряла машина с человеком внутри. Спасатели эвакуировали мужчину (1963 г.р.) на берег», — сообщили в МКУ.

Мужчину передали сотрудникам полиции, а машина оставалась на льду до утра. Происшествие случилось ночью 3 января. В связи с погодными условиями 5 января ледовую переправу временно закрыли.

По данным метеорологов, в Прикамье 6-8 января температура воздуха будет опускаться по ночам ниже -10°. Однако уже днём 9 января в регион вновь придёт оттепель, воздух прогреется до -3…+2°.

UPD:



Как обратили внимание в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, автомобиль не провалился под лёд, а застрял в шуге. Кроме того, уточняется, что ЧП произошло не на самой ледовой переправе, а в километре от неё.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.