Алёна Бронникова Метеорологи рассказали, когда в Пермском крае снова ожидается оттепель В ночь на Рождество температура воздуха упадёт до -20 градусов Поделиться Твитнуть

Ночь на Рождество на территории Пермского края ожидается морозной, температура воздуха понизится до -15…-10°, а на крайнем севере до -20°. В дневное время 7 января воздух прогреется до -14…-9°. В краевой столице в течение суток ожидается -12…-10°.

По прогнозу Пермского ЦГМС, 8 января ночью столбики термометров также опустятся до -20…-15°, на юго-западе при облачности до -12…-10°. Днём пройдут небольшие снегопады, ветер установится юго-восточного направления, 6-11 м/с. Воздух начнёт прогреваться, и температура поднимется до -8…-3°.

«В четверг, 9 января, территория Пермского края попадёт в тёплый сектор западного циклона. Ожидаются осадки смешанной фазы и гололёд. Установится юго-западный ветер, 7-12 м/с, временами с порывами до 17 м/с. Ночная температура воздуха окажется на уровне -7…-2°, на севере -11…-9°. Днём снова оттепель: -3…+2°», — сообщают эксперты.

В Перми ночью 9 января ожидается около -5°, днём — около +1°. По предварительному прогнозу, 10-12 января в Прикамье установится тёплая погода с небольшими и умеренными осадками.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.