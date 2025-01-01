Алёна Бронникова В разных районах Перми на Рождество пройдут праздничные мероприятия В главном ледовом городке откроются интерактивные площадки Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В разных районах Перми 7 января будет организованна праздничная рождественская программа. Основные мероприятия пройдут в главном ледовом городке на эспланаде.

«Как рассказали в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми, в Рождество Христово пермяков и гостей города ждёт праздничная программа. Так, на площади перед зданием Законодательного собрания традиционно откроются новогодние интерактивные локации», — сообщает пресс-служба мэрии.

Пермякам напоминают, что с 3 по 7 января с 13:00 до 17:00 на эспланаде работает интерактивная площадка «Подворье Деда Мороза». В Рождество с 12:00 до 15:00 будет работать площадка «Рождественское гулянье». Также 7 января с 13:00 до 16:00 пройдёт концерт. В саду им. В.Л. Миндовского, парках им. А.П. Чехова и «Счастье есть» также будут организованы программы, посвящённые встрече Рождества.

В Доме молодёжи (ул. Петропавловская, 185) 7 января в 16:00 покажут интерактивное новогоднее шоу «Снежное чудо» (0+). В Центре досуга Мотовилихинского района (ул. Лебедева, 40) в 14:00 пройдёт театрализованное представление «Снежный детектив» (0+). В это же время в ДК «Искра» (ул. Академика Веденеева, 54) начнётся праздничная концертная программа. В ДК им. А.Г. Солдатова (Комсомольский пр., 79) в 10:30, 13:00 и 15:30 по билетам можно будет посетить новогодний мюзикл «Тайна золотого ключика» (0+).

Кроме того, 7 января праздник будет организован в Хохловке — с 11:00 до 17:30 гостям представят фольклорную программу (0+) с различными народными традициями празднования Рождества. В историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское» с 4 по 8 января проходит фестиваль «Рождество в Усолье» в рамках программы «Наследники Строгановых. Сохраняем традиции».

В Органном зале Перми 7 января в 19:00 продолжится программа XI Международного рождественского фестиваля, а на детской сцене Театра-Театра ( ул. Крисанова, 12в) покажут два сказочных спектакля для семейного просмотра «Легенда о драконах» (6+) и «Алиса в стране чудес» (6+).

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