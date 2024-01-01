В пермском Театре-Тятрике отменили показы спектакля «Алиса в Стране чудес» Постановке требуется время для доработки Поделиться Твитнуть

"Алиса в Стране Чудес": безумное чаепитие. Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина

В пятницу, 27 декабря, в Театре-Тятрике состоялась премьера мультимедийного спектакля «Алиса в Стране чудес». Первые зрители смогли погрузиться в удивительный мир музыки и технологий, а потом поделиться своими впечатлениями. Однако, как рассказала «Новому компаньону» пресс-секретарь ТТ Наталья Килунина, «благодаря полученной обратной связи стало понятно, что спектаклю требуется время до полноценной встречи с публикой: сложная техническая «начинка» премьеры должна работать безупречно, чтобы создавать нужный эффект сказочности происходящего».

В связи с этим было принято решение ранее анонсированные показы «Алисы...» в декабре и январе провести в закрытом формате, а зрителям, купившим билеты на премьеру, вернут денежные средства, а в качестве извинения предложат сертификаты на билеты в Театр-Тятрик и ТТ.

«Постановочной группе и артистам «Алисы в Стране чудес» необходимо выверить каждый «шаг» в пространстве постановки. Закрытые показы на приглашённых зрителей помогут сделать «Алису» Театра-Тятрика точнее, ярче и эффектнее. После окончания тестового периода мы обязательно анонсируем даты открытой премьеры и будем ждать вас на необыкновенный мультимедийный спектакль!» — заявила Наталья Килунина.

Показы сказки «Легенда о драконах» на камерной сцене Театра-Тятрика продолжатся. Спектакли будут идти почти каждый день.

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