Алёна Бронникова Главу СКР заинтересовало ДТП с автобусами в Перми, где пострадали шесть человек Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин ждёт доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с автобусами в Перми, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — информирует ведомство.

Авария произошла вечером 4 января на перекрёстке улиц Ленина и Попова. Водитель движущегося автобуса № 10 допустил столкновение с автобусом № 50, стоявшим рядом с остановкой. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе один ребёнок. Все получили медицинскую помощь, пятерых доставили в больницу, после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.

Прокуратура организовала проверку. Краевой СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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