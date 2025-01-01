В пермском дептрансе прокомментировали аварию с двумя пассажирскими автобусами
Среди пострадавших — пассажиры и водитель
В департаменте транспорта администрации Перми рассказали подробности резонансного ДТП, которое произошло вечером 4 января в центре города.
«В 21:15, на пересечении улиц Попова и Ленина произошло ДТП с участием двух автобусов, следующих по маршрутам 10 и 50. По предварительной информации, в результате произошедшего пострадало несколько пассажиров и водитель автобуса», — сообщили в дептрансе.
В ведомстве добавили, что после аварии на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, чтобы оказать помощь пострадавшим. Перевозчик проведёт проверку по факту ДТП.
Напомним, ранее по поводу аварии прокуратура начала проверку, а следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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