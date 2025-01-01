Зарина Ситдикова Владелец имущества и поголовья «Пермского свинокомплекса» выкупил его кредитора Собственник приобрёл компанию из Ханты-Мансийска Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

АО «Агро-Альянс», владеющее имуществом и поголовьем «Пермского свинокомплекса», выкупило ханты-мансийскую компанию ООО «Армада», которое является крупнейшим кредитором сельхозпредприятия. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Издание обратило внимание на соответствующие изменения в ЕГРЮЛ, внесённые в реестр 28 декабря 2024 года.

Как писал «Новый компаньон», в марте прошлого года победителем торгов по продаже «Пермского свинокомплекса» стала строительная компания ООО «СК «Дельта», предложившая за него 247 млн руб. Однако позже выяснилось, что преимущественное право на приобретение комплекса принадлежит АО «Агро-Альянс». В результате договор купли-продажи был заключён с последним.

В июле 2024 года крупнейшим кредитором «Пермского свинокомплекса» стало ООО «Армада», получившее право на переуступку долга в размере 200,4 млн руб. от ПАО «Пермэнергосбыт». Компания из Ханты-Мансийска специализируется на оптовой торговле ломом и обработке отходов из лома.

АО «Пермский свинокомплекс» находится в собственности региона — единственным учредителем предприятия является краевое минагро. Производственные мощности свинокомплекса расположены в п. Майском (Краснокамский городской округ). В апреле 2022 года акционерное общество было признано банкротом. Нам данный момент на базе предприятия работают АО «Агро-Альянс» (разведение свиней) и ООО «Майский мясокомбинат» (переработка).

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