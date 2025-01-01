Елена Синица
В новогоднюю ночь в Перми родились пять малышей
Самый первый — в 02:58
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За новогоднюю ночь в пермских родильных отделениях родились пять детей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
«Родились две девочки и три мальчика. Самый первый — в 02:58», — рассказали в ведомстве.
Министерство здравоохранения региона пожелало малышам и их родителям здоровья и счастья в новом году.
Ранее сообщалось, что в Перми выполнили операцию пациенту с критически поражённым сердцем. Мужчина находился в группе крайне высокого риска. После операции он находился в больнице 15 дней, сейчас выписан под наблюдение кардиолога.
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