Елена Синица В новогоднюю ночь в Перми родились пять малышей Самый первый — в 02:58 Поделиться Твитнуть

За новогоднюю ночь в пермских родильных отделениях родились пять детей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Родились две девочки и три мальчика. Самый первый — в 02:58», — рассказали в ведомстве.

Министерство здравоохранения региона пожелало малышам и их родителям здоровья и счастья в новом году.

Ранее сообщалось , что в Перми выполнили операцию пациенту с критически поражённым сердцем. Мужчина находился в группе крайне высокого риска. После операции он находился в больнице 15 дней, сейчас выписан под наблюдение кардиолога.

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