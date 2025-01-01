Елена Синица
В Перми выполнили операцию пациенту с критически поражённым сердцем
Мужчина был в группе крайне высокого риска
В пермском клиническом кардиологическом диспансере выполнили операцию пациенту с критически поражённым сердцем. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В ведомстве рассказали, что мужчину экстренно госпитализировали с острым инфарктом миокарда. У пациента зафиксировали тяжёлое поражение сердца после инфаркта, он был в группе крайне высокого риска. Вопрос о его дальнейшем лечении пермские врачи решали на общем консилиуме.
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