Елена Синица В Перми выполнили операцию пациенту с критически поражённым сердцем Мужчина был в группе крайне высокого риска Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В пермском клиническом кардиологическом диспансере выполнили операцию пациенту с критически поражённым сердцем. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В ведомстве рассказали, что мужчину экстренно госпитализировали с острым инфарктом миокарда. У пациента зафиксировали тяжёлое поражение сердца после инфаркта, он был в группе крайне высокого риска. Вопрос о его дальнейшем лечении пермские врачи решали на общем консилиуме.

«После обсуждения врачи приняли решение о переводе мужчины в пермский кардиодиспансер для проведения операции коронарного шунтирования на работающем сердце с использованием аппарата искусственного кровообращения. Этот метод, без принудительной остановки сердца, был выбран из-за крайне низкой сократительной способности сердечной мышцы пациента. Остановка такого сердца на время операции могла привести к непоправимым последствиям», — отметил главный врач пермского клинического кардиологического диспансера, к.м.н. Кирилл Прохоров.





Медикам было необходимо обеспечить непрерывное кровоснабжение сердца на протяжении всей операции, его остановка могла стать фатальной. После операции мужчина провёл в больнице 15 дней. Его выписали под наблюдение кардиолога по месту жительства.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.