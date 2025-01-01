Елена Синица На Средней дамбе в Перми случилось ДТП со снегоуборочной машиной Легковушки врезались в грейдер с включёнными проблесковыми маячками Поделиться Твитнуть

фото: ЧП И ДТП Пермь

Ночью 1 января на Средней дамбе в Перми произошла массовая авария с участием снегоуборочной машины и легковых автомобилей. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидцев, легковушка врезалась в грейдер с включёнными проблесковыми маячками. После этого в спецтехнику влетела ещё одна машина. Места для разъезда было достаточно, однако водитель не справился с управлением, отмечают свидетели ДТП.

Ранее сообщалось, что под Новый год в Пермском крае произошло пять пожаров. Погибших и травмированных нет.

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