Елена Синица Под Новый год в Пермском крае произошло пять пожаров Погибших и травмированных нет Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

За сутки 31 декабря 2024 года на территории региона ликвидировали пять пожаров. В частности, на территории Пермского МО случилось три пожара, а на территориях Кунгурского ГО и Еловского МО — по одному. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

На пожарах погибших и травмированных нет. В новогоднюю ночь произошло ещё пять пожаров: два в Перми, по одному в Чердынском и Суксунском ГО и Кунгурском МО.





Для профилактики специалисты МЧС провели 1712 обходов мест проживания граждан, проинструктировали по мерам пожарной безопасности 2,7 тыс. человек, распространили 2,3 тыс. листовок.









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