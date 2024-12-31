Елена Синица За сутки 30 декабря в Пермском крае ликвидировали 13 пожаров Есть погибшие и травмированные Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За сутки, 30 декабря, в Пермском крае ликвидировали 13 пожаров. Из них шесть произошли в Перми, четыре — в Пермском муниципальном округе, по одному — в Кизеловском городском округе, в Еловском и Юсьвинском муниципальных округах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Имеются погибшие и травмированные, отметили в ведомстве.





Для стабилизации обстановки с пожарами 30 декабря специалисты провели 1522 обхода мест проживания граждан, проинструктировали по мерам пожарной безопасности 2,7 тыс. человек, распространили порядка 2 тыс. листовок.





Ранее сообщалось , что в 2024 году на пожарах погибли 167 жителей Пермского края (по данным на 30.12.2024 — прим. ред.).





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