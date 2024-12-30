Елена Синица
За 2024 год на пожарах погибли 167 жителей Пермского края
Всего за уходящий год на территории Прикамья произошло 3,6 тысячи пожаров
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В 2024 году на пожарах погибли 167 жителей Пермского края (по данным на 30.12.2024 — прим. ред.). Об этом сообщает «Рифей», ссылаясь на МЧС региона.
Всего за уходящий год на территории Прикамья произошло 3,6 тыс. пожаров. В результате удалось спасти 763 человека, 7,5 тыс. — эвакуировать. Получили травмы 247 человек, добавили в ведомстве.
Чаще всего пожары случались в ночное время, а также в выходные и праздники. Основные причины — неосторожное обращение с огнём и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
В МЧС также напомнили, что важно не перегружать электросеть, не оставлять затопленную печь без присмотра, не курить в постели, не оставлять детей одних. Кроме этого, рекомендуется установить пожарный извещатель, он обнаружит возгорание на ранней стадии и звуком оповестит о беде.
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