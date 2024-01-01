Елена Синица Пермякам рассказали о графике работы ледового городка на эспланаде На видеоэкранах для посетителей запустят трансляцию поздравлений с музыкальным сопровождением Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ледовый городок на эспланаде в Перми будет открыт 31 декабря с 12:00 до 20:00, в праздничную ночь — с 22:00 до 03:00, а также 1 января с 10:00 до 22:00. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.

Здесь на видеоэкранах для посетителей запустят трансляцию поздравлений с музыкальным сопровождением. Мэр также напомнил, что, как и в прошлом году, ледовые горки в новогоднюю ночь использоваться не будут.





Ранее стало известно, что в праздничную ночь будут работать ночные маршруты общественного транспорта. Так, все маршруты будут следовать по графику выходного дня до 23:00, а часть маршрутов — с 01:00 до 04:00 с интервалом около получаса. С перечнем ночных маршрутов можно ознакомиться здесь.





Кроме этого, сообщается, что 1 января 2025 года общественный транспорт будет курсировать в объеме 50% от графиков выходного дня. Со 2 января он перейдёт на воскресное расписание, а с 9 января вновь будет работать по расписанию будних дней.





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