Елена Синица
Госавтоинспекция Прикамья перешла на усиленный режим из-за непогоды
Сейчас автоинспекторы патрулируют наиболее сложные участки трасс
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Госавтоинспекция Пермского края призывает автомобилистов к повышенной осторожности в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным метеорологов, в течение дня будет юго-западный ветер 7-12 м/с, временами порывы могут достигать 16 м/с. Также ожидаются метели. В ведомстве напомнили, что из-за снегопадов может ухудшиться видимость на дорогах.
Сейчас автоинспекторы патрулируют наиболее сложные участки трасс с включёнными проблесковыми маячками, контролируя ситуацию на дорогах и оказывая помощь водителям в случае необходимости. Сотрудники ведомства перешли на усиленный режим работы.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что летевший из Санкт-Петербурга в Пермь самолёт ушёл на аэродром Екатеринбурга.
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