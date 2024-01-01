Елена Синица Летевший из Санкт-Петербурга в Пермь самолёт ушёл на аэродром Екатеринбурга Прилёт борта в Пермь ожидается к 11:55 Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Летевший из Санкт-Петербурга в Пермь самолёт ушёл на запасной аэродром в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в онлайн-табло пермского аэропорта.

Согласно расписанию, прилёт борта в Пермь ожидается к 11:55 вместо запланированных ранее 7 утра. Также перенесли и обратный рейс — с 7:35 на 12:30.

Кроме этого, в пределах получаса задерживается прилёт в Пермь самолёта из Сургута.

Напомним, ранее МЧС региона предупреждал о непогоде 31 декабря. В течение дня порывы ветра в регионе могут достигать 17 м/с.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.