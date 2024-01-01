Елена Синица МЧС Пермского края предупреждает о непогоде 31 декабря Порывы ветра будут достигать 17 м/с Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 31 декабря утром и днём ожидается снег, местами сильный В отдельных районах возможны гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В течение дня ветер будет южного и юго-западного направлений, его порывы будут от 7 до 17 м/с. Из-за этого в ведомстве рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций. Возле них не стоит парковать и автомобиль.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких торможений и маневров, не забывать соблюдать дистанцию, пешеходов — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.