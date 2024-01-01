Заключённый из Перми уехал на СВО и пропал без вести Молодому человеку 19 лет Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Отбывающий наказание в исправительной колонии № 29 Дмитрий Старовойтов из Перми уехал на СВО и пропал без вести. Об этом матери 19-летнего молодого человека сообщили в воинской части.

По информации telegram-канала «БОРИСЬ! Пермское правозащитное издание», пермяк прибыл в ИК из СИЗО только в июле. Срок его наказания составляет один год и восемь месяцев. С мамой на связи он находился до октября, потом пропал на две недели, а затем позвонил и сказал, что подписал контракт с Минобороны. Последний раз он звонил 4 ноября, сообщив номер штурмовой роты, мотострелкового батальона и жетона. По мнению женщины, он мог принять решение под давлением.

Ранее сообщалось, что бывший священнослужитель из Прикамья Николай Вернигор, осуждённый за кражу церковных ценностей, собирается стать участником СВО. Осенью жена в течение двух недель не могла с ним связаться, потом узнала, что муж был переведён из СИЗО в ИК-29 и помещён в штрафной изолятор за отказ сбрить бороду, а затем он подписал контракт. Женщина и адвокат осуждённого обратились в прокуратуру, после чего СМИ сообщили, что Вернигор не поедет на СВО и продолжит отбывать наказание в колонии.

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