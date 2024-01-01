Осуждённый за кражу реликвий экс-священник из Пермского края собирается на СВО Поделиться Твитнуть

Николай Вернигор/ Фото: ТГ-канал Baza

Бывший священнослужитель, осуждённый за кражу церковных ценностей в Пермском крае, собирается стать участником специальной военной операции на Украине, сообщает 59.ru со ссылкой на его супругу.

Речь идёт о Николае Вернигоре, который в июне был лишён сана и получил семилетний срок за кражу дорогих икон, серебряной утвари и 10 млн руб. у епископа Никона из Кудымкара и Верещагино. Вернигор не признавал вины и собирался подавать апелляцию на решение суда.

Жена экс-священника рассказала изданию, что в течение последних двух недель не могла связаться с мужем. Позже она узнала, что Николай был переведён из СИЗО в ИК-29 и помещён в штрафной изолятор за отказ сбрить бороду.

В среду, 13 ноября, наконец дозвонившись до мужа, женщина узнала, что он подписал контракт и готовится к службе в СВО. Мужчина также отметил, что отказывается от апелляции и адвоката.

Супруга убеждена, что разговор происходил под контролем третьих лиц. Она и адвокат обратились в прокуратуру с просьбой оспорить решение Николая Вернигора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.