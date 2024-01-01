В Перми гимназии №33 через суд вернули землю, где планировалось возвести ледовую арену Участок отдали частной компании без проведения торгов Поделиться Твитнуть

Гимназия №33

yandex.ru

Свердловский районный суд Перми признал недействительной сделку по изъятию земельного участка у гимназии №33 в Перми под строительство частной ледовой арены. Ранее с иском обратилась прокуратура.

Суд состоялся ещё 23 декабря. В ходе заседания требования надзорного органа были удовлетворены. Эти данные следуют из картотеки суда. Первым на это обратил внимание Properm.ru.

Прокуратура выступила истцом по делу, а одним из ответчиков было ООО «Спортивный комплекс «Факел» (учредитель компании — президент краевой федерации по фигурному катанию Дмитрий Шубодёров). Кроме того, иск был адресован департаменту земельных отношений администрации Перми. Решением суда участок должны вернуть на баланс учебного заведения.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о планах строительства на месте стадиона гимназии № 33 частной ледовой арены. По словам местных жителей, инвестор получил участок на территории образовательного учреждения без торгов, так как стройка была объявлена приоритетным инвестпроектом, а само решение разместить частный спортивный объект принималось без участия пермяков, живущих в этом микрорайоне.

В октябре 2023 года проект ледовой арены на месте стадиона прошёл экспертизу. Сообщалось, что окончить строительство планируется в 2024 году, однако этого не случилось.

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